Transportarbeidere vil diskutere terror-tiltak

Forrige fredag ble en lastebil kapret og kjørt inn i en folkemengde i Stockholm. Fire personer er døde etter angrepet, og 15 personer er skadd. Også i Nice, Berlin og London har det vært lignende angrep de siste årene.

Forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars Johnsen, sier til P4 at de vil diskutere tiltak for å hindre kapringer av tunge kjøretøy, siden de frykter at slike angrep også kan skje i Norge.

– Det finnes teknologi som kan gjøre det vanskeligere å kapre disse kjøretøyene. Kodesperre er en mulighet, men det vil trolig føre til senere leveranser i transportnæringen. En annen løsning kunne vært en teknologi som kunne sperre drivstofftilgangen utenfra, sier Johnsen.

Han sier de bør gjøre det som er praktisk mulig å gjøre, men at man aldri kan gardere seg hundre prosent mot slike hendelser.

I Sverige har landets infrastrukturminister Anna Johansson allerede kalt inn bransjen til et møte torsdag for å diskutere tiltak, ifølge Sveriges Radio. I Norge er det ennå ikke tatt initiativ til noe lignende møte fra politisk hold, opplyser Samferdselsdepartementet overfor VG.

Har innført tiltak

Den norske avdelingen av det svenske renovasjonskonsernet Ragn Sells har allerede innført tiltak etter hendelsen i Stockholm, skriver VG.

Selskapet har bedt sine sjåfører om å ikke forlate førerhuset på bilene ubevoktet, som et midlertidig tiltak fram til de får ekstra nøkkelsett. Når det skjer, kan kjøretøyene låses fra utsiden mens motoren er i gang. Renovasjonsbiler må ha motoren i gang når søppelet blir presset sammen i lasterommet.

– Dette var et helt naturlig tiltak for å unngå at noe som det i Stockholm skal skje, sier Ragn Sells' direktør for kvalitet og miljø, Cecilie Lind, til avisen.

Forelagt mulige tiltak

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i Norge har blitt forelagt mulige tiltak, blant annet at lastebilene låses automatisk når sjåføren forlater kjøretøyet. Dette skal gjøre det vanskeligere å kapre lastebilen, men NLF er kritiske, skriver Dagbladet.

– Med det kan sjåføren bli et terrormål. Vi anser ikke terror som et lastebilproblem og mener det ikke er så mye som kan gjøres, men sunn fornuft – som å ikke la kjøretøyet stå på tomgang – er medlemmene våre bevisste på, sier kommunikasjonssjef Stein Inge Stølen.

(©NTB)