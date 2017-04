197 straffede uttransportert i mars 

Av de 197 straffede personene Politiets utlendingsenhet (PU) transporterte ut av landet i forrige måned, hadde 24 prosent rumensk statsborgerskap. 15 prosent var fra Polen, mens 11 prosent var litauere. Alle de tvangsreturnerte rumenerne, polakkene og litauerne var straffet, viser tall fra PU.

Hittil i år er 1.418 personer transportert ut av landet med tvang, 594 færre enn på samme tid i fjor. Av disse var 128 fra Romania, 116 var afghanske statsborgere, 111 fra Albania, 88 fra Polen og 77 fra Irak.

I mars ble 26 mindreårige uttransportert, alle sammen med familie. Totalt er 69 mindreårige tvangsreturnert i løpet av årets tre første måneder.

10.000 skulle vært ute

Samtidig er det svært mange som skulle vært sendt ut av Norge, men som ikke har forlatt landet innen fristen, ifølge PU. Det dreier det seg om rundt 10.000 personer.

– Blant de 10.000 med oversittet utreisefrist er det snakk om asyl-, bort- og utvisning og Dublin-saker. Noen av sakene strekker seg tilbake over 25 år i tid, og vi antar at mange har forlatt landet uten å gi beskjed til norske myndigheter, opplyser PU til P4.

Dette kan være farlige personer, sier Fabian Stang (H), statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), i en kommentar til radiokanalen.

– Det er klart at når man lever et uoffisielt liv uten mulighet til å ta lovlig arbeid, få bolig eller ha et sosialt nettverk, så øker sikkert risikoen for at man kan begå kriminelle handlinger, sier Stang.

Uten lovlig opphold

Mens PU har ansvaret for retur av personer uten lovlig opphold, er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for assistert retur.

PU sender ut personer som har søkt om beskyttelse i Norge og som har fått endelig avslag på en asylsøknad som er realitetsbehandlet. Dette gjelder også personer som har et utvisningsvedtak.

PU uttransporterer også personer som ikke har lovlig opphold etter den såkalte Dublin-avtalen, som regulerer hvilket EU-land som skal behandle asylsøknaden. PU uttransporterer også bortviste personer, men disse har ikke innreiseforbud.

Til sist har PU ansvaret for å sende ut utviste personer som ikke har søkt om asyl eller omfattes av Dublin-avtalen. De fleste her utvises på bakgrunn av en straffereaksjon og får et tidsbegrenset innreiseforbud.

