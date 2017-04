Antiterrortiltak vurderes på 17. mai

PST har oppjustert risikovurderingen for terrorangrep for de neste to månedene. Tjenestens sjef, Benedicte Bjørnland, viste blant annet til at Den islamske staten (IS) har oppfordret til angrep på helligdager og merkedager.

– Det er relativt åpenbart at man kan se 17. mai i sammenheng med det. Jeg skjønner godt at folk kjenner usikkerhet, sier Amundsen, som gjentar at folk ikke skal gå rundt og være utrygge, men være årvåkne.

– Det vil være konkrete vurderinger av tiltak i forbindelse med helligdager og 17. mai. Jeg vil ikke spekulere på hvilke tiltak som vil bli ansett som nødvendig, sier Amundsen.

Justisministeren sier han holdes fortløpende orientert om situasjonen.

Forsker Cato Hemmingby ved Politihøgskolen påpeker at terrorister er opptatt av symbolikk.

– Det kan være store folkemengder andre dager i året også, men det kan nok være aktører som er mer motivert til å gjøre noe på en merkedag som en nasjonaldag, fordi det får den ekstra symbolikken terrorister kan være ute etter, sier forskeren til NRK.

PSTs nye risikovurdering er at det nå regnes som "sannsynlig" med et terroranslag i løpet av 2017, mens det tidligere kun ble vurdert som "mulig".

– Full tillit

Leder for 17. mai-komiteen i Oslo, Bjørnar Moxnes, sier de legger opp til en flott feiring av 17. mai, med barnetog som vanlig, og at han har tillit til at politiet vil sørge for sikkerheten.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at Oslo kommunes etater og politiet skal jobbe sammen med ekstra sikringstiltak i forbindelse med 17. mai, ifølge Aftenposten.

Bevæpning

Politidirektoratet (POD) hadde mandag et telefonmøte med landets politimestre. Den midlertidige bevæpningen som fredag ble innført i de største byene og ved Oslo Lufthavn Gardermoen, opprettholdes.

POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.

– For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

Smitteeffekt

Faren for smitteeffekt fra terrorangrepene man har sett i Europa den siste tiden, er en årsak til den økte beredskapen.

Det er flere faktorer som bidrar til en smitteeffekt, påpeker ekstremismeforsker Lars Gule. Ikke minst at angrepene blir gjennomført med "enkle våpen" som kniv og kjøretøy.

– Man ser at det er mulig å gjennomføre gruoppvekkende handlinger, som får stor oppmerksomhet, og at dette er noe man selv kan gjøre.

17-åringen som ble tatt av politiet i Oslo lørdag, hadde en "amatørmessig" bombe. Det er uklart hva den skulle brukes til.

Mannen som mistenkes for terrordåden i Stockholm er en usbeker som fikk avslag på asylsøknaden sin i fjor. Gule sier man ikke kan se bort fra usbekerens frustrasjon over ikke å ha fått opphold i Sverige. Men frustrasjon og utenforskap er bare en av flere mulige faktorer. Sympati med ekstrem islamisme er en annen.

Leder i NOAS, Ann-Magrit Austenå, sier det ikke er noen spesiell grunn til å være oppmerksom på terrortrussel fra avviste asylsøkere.

– Det store flertallet av asylsøkere har nettopp flyktet fra konflikt, krig og terror. Det er mye større fare med mennesker som har opphold i vestlige samfunn, men som opplever og definerer seg som på siden av det, sier hun.

(©NTB)