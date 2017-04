Markant økning av nyutdannet politi i jobb

Tall fra Politidirektoratet fra første kvartal i 2017 viser at andelen ansettelser av 2016-kullet har steget 20 prosent siden årsskiftet. Andelen i fast jobb har steget fra drøye 17 til nesten 33 prosent, ifølge Politihøgskolen sin nettside.

For 2015-kullet er nærmere 94 prosent i jobb, og 72,5 prosent er i fast jobb. Det er også en økning fra siste måling.

– Økningen er i tråd med etatens målsetting om en fortsatt bemanningsvekst. Det er lagt opp til en gradvis oppbemanning i 2017 der målet er å ta igjen etterslepet fra i fjor, sier HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen.

Politidirektoratet signaliserte i februar at ansettelser av nyutdannet politi var en prioritert oppgave, etter at tallene ved årsskiftet viste at ansettelsene av 2016-kullet hadde stoppet opp.

Bemanningstallene viser at det nå er 15.928 ansatte i politiet, fordelt på 9.300 politifaglig ansatte, 845 jurister og 5.782 sivile ansatte i politidistrikt og særorgan. Innen 2020 er målet to politifaglig ansatte per 1.000 innbyggere, og neste måling av den såkalte dekningsgraden er ventet i mai.

(©NTB)