Død mann funnet i sjøen utenfor Stavanger

– For kort tid siden er det funnet en person i sjøen, opplyser operasjonsleder Kjetil Føyen ved Sør-Vest politidistrikt til TV 2.

Identiteten er ikke bekreftet.

Politiet opplyser til Stavanger Aftenblad at en mann som er antatt omkommet, er observert under et kaianlegg like ved småbåthavnen i Breivik.

Leteaksjonen startet da en tom båt ble funnet i drift utenfor Stavanger.

– Vi har igangsatt søk etter en 43 år gammel mann som eier båten. Vi søker både i sjøen og langs land, sa operasjonsleder Kjetil Føyen ved Sør-Vest politidistrikt til avisen før funnet.

Politiet fant en mobiltelefon i båten. Ved hjelp av den klarte politiet å finne ut hvem som eier båten, som nylig skiftet eier.

(©NTB)