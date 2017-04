Telenor planlegger ny runde med salg av Vimpelcom-aksjer

I en børsmelding fredag formiddag opplyser konsernet at vil legge ut 4 prosent av aksjene i selskapet for salg gjennom et offentlig tilbud i USA. Det dreier seg om Telenors amerikanske depotaksjer i Veon.

Telenor vil etter salget ha rundt 346,8 millioner aksjer i Veon, som tilsvarer rundt 19,7 prosent av alle aksjene i selskapet, inklusive aksjene som inngår i Telenors treårige obligasjonslån på én milliard dollar.

Meldingen kommer nær to år etter at konsernet varslet at de ville begynne å selge seg ned i selskapet den 5. oktober i 2015. Det er Morgan Stanley og Citigoup som har lagt transaksjonen til rette for Telenor, som opplyser at transaksjonen ventes å bli gjennomført rundt 12. april.

Aksjeverdien er i en såkalt bookbuilding satt til 3,75 dollar per depotaksje, og nettoutbyttet på i overkant av 2,2 milliarder kroner vil inngå i Telenors kontantstrøm andre kvartal 2017.

Det russiske teleselskapet skapte problemer for Telenor da de ble etterforsket internasjonalt for pengeoverføringer til et postboksselskap med bånd til den usbekiske presidentdatteren Gulnara Karimova. Telenor kjøpte seg inn i daværende Vimpelcom i 1998.

