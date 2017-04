Hussain anker terrordommen

Dommen ankes både når det gjelder skyldspørsmålet og straffeutmålingen, opplyser Elden til Aftenposten.

31-åringen ble i Oslo tingrett dømt for ett av to tilfeller av terrorrekruttering og deltakelse i IS, samt for å ha gitt økonomisk og materiell støtte til ekstremistgruppa. Han ble også dømt for flere andre forhold, som trusler og oppbevaring av et elektrosjokkvåpen. En 20 år gammel mann ble dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha forsøkt å bli med i IS.

– Det er nå opp til lagmannsretten om saken skal slippes inn til ny behandling der, da ingen forhold i dommen er så alvorlige at mer enn seks års fengsel kan brukes som straff. Han har derfor ikke automatisk krav på ankebehandling, men ut fra at det er første gang loven brukes, og at den går langt i hva som er medlemskap i IS, regner jeg med at den blir behandlet på nytt, sier Elden til Aftenposten.

