23-åring dømt til forvaring for voldtekt

Dommen er i tråd med påstanden fra statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes, skriver Bergens Tidende.

Ifølge dommen varte overgrepet i to og en halv time natt til 12. februar i fjor, etter at de hadde truffet hverandre på et utested i Bergen. Ifølge dommen gjennomførte mannen samleie med kvinnen uten at hun ønsket dette. Overgrepene fortsatte og mannen truet med å drepe henne, samt kneblet og bandt henne fast.

Mannen nektet straffskyld og hevdet i retten at han og fornærmede hadde hatt frivillig sex. Denne forklaringen festet ikke retten lit til. Retten mente kvinnens forklaring var troverdig og påpekte at det var skader på kroppen hennes etter vold. Vitneforklaringer og DNA-spor underbygget også det hun hadde fortalt.

Voldtekten betegnes som grov fordi den er begått på en særlig krenkende måte. 23-åringen ble dømt til forvaring fordi han tidligere er straffedømt flere ganger, samt fordi han scorer høyt på psykopati i tester og har diagnosen lett psykisk utviklingshemming.

(©NTB)