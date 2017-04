Rekordmange enslige flyktninger bosatt i Norge

I 2015 ble det, for første gang, bosatt over 1.000 enslige mindreårige flyktninger i Norge. Dette gjentok seg i 2016, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ved årsskiftet bodde det 8.300 personer med bakgrunn som enslige mindreårige flyktninger fra i alt 77 forskjellige land i Norge. 25 prosent av disse har blitt bosatt i Norge i løpet av de to siste årene. De fleste var fra Afghanistan (43 prosent), Eritrea (16 prosent) og Somalia (14 prosent).

Om lag halvparten av dem som ble bosatt i 2015 og 2016, var fra Afghanistan. Det har blitt bosatt 570 fra Eritrea og 320 fra Syria i samme periode. Det er disse tre landene som dominerer blant dem som ble bosatt i 2015 og 2016. De utgjør 92 prosent av enslige mindreårige flyktninger som har blitt bosatt de to siste årene.

95 prosent av dem som har blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige flyktninger de siste 20 årene, bor fortsatt i landet, mens de resterende 5 prosent (450 personer), har senere flyttet.

Også de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger blir eldre – og de færreste er mindreårige i dag. 13 prosent er under 18 år, mens flertallet er over 20 år. Hver femte har passert 30 år.

De høye bosettingstallene de to siste årene er en følge av at det kom 5. 400 enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2015. Tallene falt til 320 i 2016. I de to første månedene i 2017 er det kommet 45 asylsøkere til Norge som har oppgitt at de er enslige mindreårige.

