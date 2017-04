Politidirektoratet journalførte ikke merforbruk på IT

Politidirektoratet (POD) skal ha gitt den underliggende enheten Politiets IKT-tjenester tillatelse til å bruke 61,2 millioner friske kroner i såkalte «overskridelsesfullmakter» uten at dette ble ført inn i den offentlig tilgjengelige postjournalen, skriver Aftenposten. Opplysningene kommer fram i et over 100 sider langt utkast fra Riksrevisjonen, og POD bekrefter beløpet overfor avisen.

Frede Hermansen, som er avdelingsdirektør for strategi- og virksomhetsstyring i POD, sier den mangelfulle journalføringen skyldes at overskridelsesfullmaktene ikke ble sluttført etter at sakene var ferdige fra direktoratets side. Han sier fullmaktene nå er journalført.

Utkastet fra Riksrevisjonen viser i tillegg til mangelfull journalføring om Merverdiprogrammet som skulle modernisere IKT-løsninger i politiet, men som ble besluttet nedlagt i juni 2015. Noen korrespondanse der POD anbefalte å avslutte programmet, har ikke blitt arkivert eller journalført på en måte som gjør det mulig å finne det igjen. Direktoratet er enig at journalføringen i dette tilfellet ikke var tilfredsstillende.

– I dette konkrete tilfellet har vi gått igjennom dialogen og journalført de mest sentrale dokumentene. Det har også vært gjort en innskjerping av rutinene og internkontrollen, sier Hermansen.

