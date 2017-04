Oslo-advokat siktet for drapstrussel mot ekskona

Politiet bekrefter til VG at de har tatt grep for å beskytte Racha Maktabi (42).

– Han er siktet for grove trusler etter at han skal ha sagt at han ville drepe sin tidligere ektefelle, sier politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo politidistrikt. Et annet sentralt vitne i saken får også politibeskyttelse. Mirmotahari er siktet for grove trusler også mot dette vitnet.

Maktabi stilte først til avhør i romjulen. Her kom hun med opplysninger som førte til at siktelsen mot Mirmotahari ble utvidet.

– Truslene ble fremsatt etter at jeg hadde vært inne til avhør, når han fikk vite at jeg hadde avgitt forklaring til politiet. Jeg så ikke dette komme, at han skulle true meg. Jeg tar dette veldig alvorlig, sier hun.

I forrige uke utvidet politiet siktelsen mot Mirmotahari igjen til å gjelde drapstrusler, grov hvitvasking, grov menneskesmugling, oppbevaring av uregistrerte våpen og momsbedrageri.

Mirmotahari ble pågrepet og varetektsfengslet i midten av juni i fjor. Bakgrunnen var at det ble kjent at han ba en torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer i forkant av en rettssak. Siktelsen mot ham er blitt utvidet en rekke ganger.

