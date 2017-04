Jente (6) alvorlig skadd etter påkjørsel i Kristiansand

Ulykken skjedde like før klokka 17. Jenta ble brakt til akuttmottaket ved Sørlandet sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bil på Gimlekollen i Kristiansand. Like før klokka 21 tirsdag kveld opplyser sykehuset at jenta er overført til Ullevål med luftambulanse.

– Jenta er alvorlig skadd og ustabil, heter det i en Twitter-melding.

Ifølge politiet ble jenta påkjørt idet hun gikk ut av en annen bil. Bilen skal ikke ha hatt høy fart, opplyser operasjonsleder i Agder-politiet Audun Eide til NTB.

Politiet har beslaglagt førerkortet til bilføreren, en kvinne i 50-årene.

