Islamsk Råd: Hasic er ingen ekstremist

– Det har aldri vært aktuelt for Hasic å være Islamsk Råds ansikt utad. Hun skal ikke fronte organisasjonen, men er ansatt som administrasjonskonsulent, gjentok IRNs generalsekretær Mehtab Afsar under en pressekonferanse i Oslo tirsdag.

Han sier Hasic var best kvalifisert av søkerne til jobben og mener det ville være diskriminering og dermed lovstridig å unnlate å ansette henne fordi hun bruker nikab. Et forutgående møte mellom representanter for Islamsk Råd Norge (IRN) og kulturministeren førte ikke partene nærmere.

– Ikke beroliget

Det var kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) som inviterte til møtet. Det har vært uro rundt Islamsk Råd fordi en tildeling på nær en halv million kroner til brobygging, kommunikasjon og dialog, ble brukt til å ansette den 32 år gamle Hasic som administrasjonsmedarbeider.

– I invitasjonen til møtet understreket jeg behovet for å snakke om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge. De var innstilt på å kun snakke om nikab, Leyla Hasic og ansettelsen. Jeg ble ikke veldig beroliget av dette møtet, sier kulturministeren til NTB.

– Jeg stilte spørsmål om hvilke strategier de har videre for sin rolle som dialogpartner og brobygger. De svarte at de vil fortsette som før, fortsetter hun.

Helleland sier departementet nå vil gå videre i arbeidet med å kartlegge om kriteriene for statsstøtte er oppfylt eller ikke.

– Ingen ekstremist

Fram til ansettelsen av Hasic, som er den første kvinnelige ansatte i IRN, var Afsar den eneste faste ansatte i sekretariatet, i tillegg til to personer som jobber fulltid med halal-sertifisering.

Foruten at Hasic bruker det heldekkende ansiktsplagget nikab, der bare øynene er synlige, er det reist en rekke spørsmål rundt hennes holdninger.

– Vi oppfatter ikke Leyla Hasic som en ekstremist. Overhodet ikke. Hun er en oppegående og reflektert kvinne, men alle har vi vel gjennom livet sagt noe dumt, som vi angrer på. Det har hun også gjort, sier Afsar.

Han forteller at samtlige kandidater til jobben ble spurt om det var noe IRN burde vite som "ikke tåler dagslys". Da skal Hasic ha trukket fram kommentarer hun i sin tid ga om 11. september-angrepet, som hun senere har tatt avstand fra og angrer på.

Ikke villedet

IRNs advokat Are Aurlien avviser at departementet ble villedet i søknaden fra organisasjonen om brobyggermidler. Han mener styrking av sekretariatet er relevant og nødvendig for å bidra i IRNs rolle som "dialogpartner".

I en kommentar til møtet med Helleland tilkjennega IRN at det var "litt kort" og at det bar preg av "enveiskommunikasjon".

– Vi ser fram til flere konstruktive møter med statsråden, sa advokaten.

Afsar opplyste også at det ikke er aktuelt for Hasic å trekke seg fra stillingen.

