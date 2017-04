Frp vil beholde, men reforhandle EØS-avtalen

Mens Frp er motstandere av EU-medlemskap, og nestleder Per Sandberg tidligere sagt at det kunne gå i samme vei med EØS-avtalen, går partiet inn for å beholde sistnevnte, ifølge Nationen. I programutkastet som skal behandles av landsmøtet i mai, står det at «Norges handel med EU styres gjennom EØS-avtalen, men deler av EØS-avtalen bør reforhandles».

Avisen har kontaktet 16 av 19 fylkeslag, og får inntrykk av en solid oppslutning om avtalen. 13 av disse sier de vil beholde avtalen. Blant dem er tre i mellomposisjon, enten fordi fylkeslaget ikke har konkludert eller fordi de er kritiske til avtalen samtidig som de mener Norge ikke kan stå uten en handelsavtale.

Med unntak av to, sier alle at EØS-avtalen må reforhandles, men få kan si noe om hva de ønsker reforhandlet.

