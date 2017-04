Andhøy: – Polarinstituttet er inkompetente knekter

– At inkompetente knekter tar seg retten til å forvalte et område de har null greie på, har jeg ingen forståelse eller respekt for, sier Jarle Andhøy til NRK.

Andhøy ble i februar i fjor frifunnet i Nord-Troms tingrett etter en seiltur til Antarktis i 2015 der han manglet norske godkjenninger. Andhøy fikk medhold i retten grunnet godkjenninger han fikk av argentinske myndigheter. Men påtalemyndigheten anket fordi de mente tillatelsen ikke er tilfredsstillende.

– Jeg mener at Norsk polarinstitutt og norsk påtalemyndighet er helt ute av kurs når de uttaler seg om andre staters tillatelser.

– At Norge skal prøve å undergrave en annen polarnasjons tillatelser er ikke noe som er mellom meg og Norge, det er mellom Norge og den staten som utsteder tillatelsen, fortsetter Andhøy. Statsadvokat Tor Børge Normo synes ikke kritikken fra Andhøy er treffende.

– Polarinstituttets oppgave er å forvalte disse områdene, og det er noe de kan. Utover det synes jeg ikke Andhøys kritikk fortjener noe mer tilsvar, sier han.

