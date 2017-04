Aggressiv markedsføring av forbrukslån blir forbudt

Det kom fram på en pressekonferanse tirsdag med finansminister Siv Jensen (Frp), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

De tre statsråden la fram flere forslag som gjelder finanssektoren og forbrukere. Blant dem en forskrift som gjør at finansforetak må angi samlet utestående kreditt i beløpsfeltet på kredittkortregninger og innføringen av en gjeldsinformasjonslov som gir bankene oversikt over folks totale gjeld slik at de kan la være å gi lån til folk som ikke kan betjene den.

– Forbruksgjelden er nå på 90 milliarder kroner, og den økte i fjor med 15 prosent. Stadig flere får problemer med tilbakebetalinger, sier Horne.

For kort tid siden sendte regjeringen et forslag om «forskrift for god kredittmarkedsføring» på høring, og inviterte sentrale aktører på møte for å få innspill.