Advarer mot vanskelige kjøreforhold i fjellet

Obs-varselet gjelder Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Fra tirsdag er det ventet sterk vind og kraftige regnbyger i vest og sørvest. Tirsdag ettermiddag kan det tordne og lyne enkelte steder. I fjellet vil nedbøren komme som snø, og snøfokk som vil gi vanskelige kjøreforhold, opplyser Meteorologisk institutt. Det er ventet kolonnekjøring ved fjelloverganger i Sør-Norge, skriver NRK.

Den sterke vinden skyldes et lavtrykk som ligger vest for Island, og som nå beveger seg over Norskehavet.

