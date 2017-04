Utvist asylsøker tiltalt for drap i Tromsø

Ifølge NRK er tiltalen er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten

I tiltalebeslutningen heter det at mannen stakk kvinnen en rekke ganger i brystkassen med kniv. Fem knivstikk gikk inn i lungene og punkterte begge disse. Hun døde etter kort tid av forblødning og pusteproblemer.

Den tiltalte ringte selv og meldte fra til politiet om at han hadde drept den 32 år gamle Tromsø-kvinnen. «Jeg har drept kjæresten min», sa han i telefonen, men oppga ikke sitt eget navn eller navnet på kjæresten. Politiet måtte derfor rykke ut til flere adresser før de fant 32 år gamle Linn Olsen Uteng død i en leilighet like utenfor Tromsø sentrum torsdag 28. juli. Den siktede var i leiligheten da politiet kom til stedet.

Få dager etter pågripelsen opplyste politiet at mannen har erkjent straffskyld for å ha knivstukket Uteng slik at hun døde.

Identiteten til den tiltalte afrikaneren har vært usikker, og derfor har han ikke blitt sendt ut av Norge, til tross for at han er utvist. Han søkte asyl i Norge i 2008, og har fått avslag. Han har selv oppgitt å være fra Kongo. Mannen har ifølge Politiets utlendingsenhet ikke vært mulig å returnere både fordi identiteten har vært vanskelig å fastslå og fordi hjemlandet ikke har villet ta imot ham.

Etter drapet sa mannen at han var 27 år gammel og fra Kongo, men nå har politiet konkludert med at siktede er en 35 år gammel mann fra Rwanda, skriver Nordlys. Politiet mener de nå er sikre på mannens identitet.

Saken skal etter planen starte 9. mai i Nord-Troms tingrett.

(©NTB)