Solvik-Olsen: – Ingen avgjørelse i broplaner for Oslofjorden ennå

Det var Aftenposten som søndag kveld skrev at regjeringen hadde bestemt seg for å si nei til å bygge bro over Oslofjorden og istedenfor gå inn for å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen.

Solvik-Olsen sier til NRK at det fortsatt må jobbes med alternativene før regjeringen kan ta en endelig avgjørelse. Heller ikke på onsdag, når Nasjonal Transportplan (NTP) skal legges fram i sin helhet, vil det komme noen avgjørelse.

– Der legger vi kun fram en status, men ingen endelige beslutninger, sier Solvik Olsen.

Han røper imidlertid at det vil bli lagt på bordet mer penger for å utbedre strekningen.

– Så mange stengninger som det er i Oslofjordtunnelen i dag, er helt uakseptabelt, sier statsråden.

