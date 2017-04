Grande: Solberg burde ha valgt oss

– Erna Solberg kunne valgt oss. Jeg tror at hun hadde hatt en regjering som ville vært mindre konfliktfylt og bedre likt ute blant folk. Jeg tror borgerlig side da ville hatt mye større sjanse for å vinne kommende valg, sier Grande til Dagens Næringsliv under partiets landsmøte i Ålesund søndag.

Venstre-lederen angrer derimot ikke på at hun sa nei til å sitte i regjering.

– Nei, jeg angrer ikke, fordi det er ikke blitt lettere. Vi kunne ha ønsket at da Frp fikk regjeringserfaring, ble de litt avslepne. Men isteden har de satt inn Sylvi Listhaug.

Hun påpeker at ting ble vanskeligere da Solberg og Frp-leder Siv Jensen satte inn innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

– Jeg og Knut Arild Hareide (KrF) har hatt et dokument i fire år med statsministerens signatur på at hvis vi vil bli statsråder, er det bare å ringe. Det har vi vurdert. Men det er ikke noe regjeringen har gjort for å jobbe seg nærmere oss, sier Grande.

