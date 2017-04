E18 vest for Oslo åpen for trafikk igjen

Politiet meldte like eter klokken 6 at et kjørefelt er sperret på E18. To biler var involvert i et trafikkuhell, men ingen ble skadd. Uhellet skjedde ved Padderudvannet. Klokken 7 melder politiet at E18 ved Asker er åpen for normal trafikk igjen.

(©NTB)