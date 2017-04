Drapssiktet sønn i Steinkjer overført til psykisk helsevern

Den drapssiktede 24-åringen som tok livet av sin far i 60-årene, ble i Inntrøndelag tingrett fredag varetektsfengslet i fire uker. Senere samme dag ble han overført til psykisk helsevern på grunn av sin psykiske helsesituasjon, opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding mandag.

"Han ble vurdert av lege til å være for syk til å sitte i fengsel", står det i pressemeldingen.

Drapet skjedde torsdag ettermiddag i forrige uke på åpen gate i et rolig boligstrøk i Steinkjer. Flere personer var vitne til hendelsen. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at dødsårsaken er knusningsskader i hodet som følge av stump vold.

Psykiatrisk undersøkelse

Inntrøndelag tingrett har oppnevnt to psykiatrisk sakkyndige i saken som skal vurdere om den siktede var tilregnelig på handlingstidspunktet. Det vil si at de psykiatriske undersøkelsene av siktede kan foregå mens han er innlagt på institusjon.

"Siktede vil derfor i løpet av mandag bli overført til St. Olavs hospital Regional sikkerhetsavdeling Brøset. Der vil den tvungne observasjonen bli gjennomført", opplyser politiet.

24-åringens forsvarer har til Trønder-Avisa gitt uttrykk for at mannen har store problemer med å opptre samlet, og at det har vært vanskelig å føre en normal samtale med ham. Politiadvokat Kåre Svepstad har sagt at den siktede mannen har en kjent psykiatrisk historikk, men ville ikke utdype dette noe mer.

Ifølge avisa tilhørte den avdøde Steinkjer menighet av Jehovas vitner, der han hadde vært forstander.

Tilsynssak

Mandag ble det også kjent at 24-åringen sto i kontakt med en psykiatrisk klinikk, og at det er opprettet tilsynssak. Det er Helse Nord-Trøndelag som har varslet fylkeslegen, skriver Trønder-Avisa.

– Den drapssiktede hadde en behandlingskontakt med en psykiatrisk klinikk. Det vil derfor nå bli opprettet en tilsynssak, sier fylkeslege Marit Dypdal Kverkild til avisen.

Det betyr at man vil forsøke å avklare om 24-åringen fikk forsvarlig helsehjelp fra den psykiatriske klinikken i Helse Nord-Trøndelag, samt undersøke om noe kunne vært gjort annerledes i behandlingen av mannen.

(©NTB)