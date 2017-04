Advarer mot sterke solstråler i påsken

– I fjellet i Sør-Norge kan påskesola bli like intens som sola på Sørlandet i slutten av mai. Så husk både solkrem og solbriller, sier forsker Bjørn Johnsen i Statens strålevern.

I en pressemelding opplyser Kreftforeningen at det forventes en UV-indeks på opp mot 5 i påskefjellet i Sør-Norge. Dersom UV-indeksen er tre eller høyere, er det nødvendig med solbeskyttelse. Refleksjon fra snøen kan øke UV-nivået med over 50 prosent. Dermed er det høyere risiko for å bli solbrent og snøblind.

– Også i lett skydekke og snødrev er det viktig å beskytte seg. Enkelte ganger kan slikt vær faktisk gi sterkere stråler enn ved klarvær, sier Johnsen i Strålevernet.

Fire av ti nordmenn oppgir at de blir solbrent hvert år. Huden glemmer ikke slike solskader; de samles opp og kan på sikt føre til hudkreft.

– Det handler ikke om at vi skal unngå sola helt, men huske å være raus med solkremen og ta noen pauser fra de sterkeste solstrålene. Det gjelder solglade folk i alle aldre, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel.

Gode tips for å solbeskytte seg i påsken er å smøre seg med minst solfaktor 15 før man går ut, og bruke solbriller for å beskytte øynene. Det siste punktet er særlig viktig for barna.

(©NTB)