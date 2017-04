Venstre vil myke opp regler om statsborgerskap for flyktningbarn

Det vedtok partiets landsmøte med stort flertall i Ålesund søndag, trass i at landsstyret hadde gått inn for å avvise forslaget.

– Vi kan ikke deportere barn født i Norge til konfliktområder fordi foreldrene mister status som flyktninger, heter det i forslaget.

I sitt nye program går Venstre også inn for å utvide rettighetene til barn som flykter alene. Partiet vil også sørge for at dagens omstridte alderstesting er i tråd med FNs anbefalinger

(©NTB)