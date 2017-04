Skup-prisen til VG for psykiatriavsløringer

Journalistene Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman står bak prosjektet der de avslørte ulovlig beltebruk i norsk psykiatri. Juryleder Bernt Olufsen sier i begrunnelsen på Skup lørdag kveld at avsløringen "til de grader" oppfyller pressens samfunnsoppdrag om å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelse fra offentlige myndigheter og institusjoner.

– Alvorlig syke mennesker som er tvangsinnlagt og frihetsberøvet i psykiatrien, er den mest sårbare gruppen vi har i Norge, sier Olufsen, og han forteller videre hvilken motstand journalistene har møtt på i arbeidet.

– Det kan nærmest karakteriseres som sabotering når enkelte jurister og kommunikasjonssjefer ved enkelte sykehus har trenert og delvis nektet innsyn i tvangslogger som de av departementet etter hvert ble pålagt å offentliggjøre.

Diplomer

VG fikk også tre diplomer: "Bistandsmillionene" om UDs bruk av bistandskonsulenter av Erlend Ofte Arntzen og Shazia Majid, "Advokaten og torpedoen" om Oslo-advokaten Amir Mirmotahari av Bjørnar Tommelstad og Rolf J. Widerøe og VG-sportens prosjekt "Åpenhet i idretten" av journalistene Leif Welhaven, Anders K. Christiansen, Sindre Øgar, Morten Stokstad og Øystein Hernes.

Stavanger Aftenblad fikk diplom for reportasjen "Glassjenta" av Thomas Ergo, Rune Vandvik og Hans Petter Aass.

– Vi får bekreftet at det er viktig å bruke krefter og penger på undersøkende journalistikk, sier sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad til sin egen avis.

Eiliv Frich Flydal, Halldor Hustadnes, Jonas Pettersen, Geir Ramnefjell og Arve Bartnes fikk diplom for Dagbladet-saken "Kongehuset".

Pris til Afghanistan-reporter

Frilansjournalist Anders Sømme Hammer vant Internasjonal Reporter-prisen (IR-prisen) for sitt arbeid i Afghanistan. I juryens begrunnelse står det at hans tre nominerte bidrag samlet "viser resultatet av en modig og standhaftig tilstedeværelse under særdeles vanskelig arbeidsforhold."

VG fikk hederlig omtale og to diplomer. Det ene til Rune Thomas Ege, Helge Mikalsen, Sondre Nilsen og Dan Kåre Engebretsen for prosjektet "Festning Europa", mens avisens utenriksredaksjon fikk diplom for dekningen av Syria og Irak.

Nationens Hilde Havro, Eva Undheim, Hans Bårdsgråd og Astrid Dypvik fikk hederlig omtale og IR-diplom for prosjektet "Kven skal eige jorda".