Regjeringen vil ha ny Oslofjordtunnel tross Veivesenets anbefaling

Tunnelen, som karakteriseres som bratt, trang, uoversiktlig og veldig trafikkert, stenges i snitt annenhver dag grunnet ulykker eller at vogntog stanser.

I Nasjonal transportplan, som kommer 5. april, får Statens vegvesen penger til å bygge et nytt, brattere tunnelløp ved siden av det som allerede ligger der, skriver Aftenposten.

Avisen har fått opplysningen bekreftet fra kilder i regjeringen og støttepartiene.

En ny tunnel må likevel godkjennes av EU, som i prinsippet ikke tillater tunneler med bratte stigninger. Svaret fra EU vil foreligge til sommeren.

Det nye løpet har et budsjett på 1,6 milliarder kroner. Hovedargumentene for et nytt løp er at det kan avlaste trafikk, det kan bygges rømningstunneler mellom de to tunnelene, det sparer regjeringen for protester mot et eventuelt broprosjekt og man tar vare på investeringen som ble gjort da det første løpet ble bygget.

