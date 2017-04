Rapport: Oppsigelse av Islamsk Råds generalsekretær var ugyldig

Hele styret i IRN trakk seg i juni i fjor som følge av at styrets oppsigelse av generalsekretæren ble forkastet i et rådsmøte. Nå konkluderer en granskingsrapport utført av advokatkontoret Avco med at oppsigelsen var ugyldig, skriver avisen.

– Jeg er ikke overrasket over konklusjonene i rapporten. Jeg forventet at det skulle bli slik, og jeg er glad for det som kommer fram, sier Afsar, i det som er den første kommentaren fra ham i denne saken.

Styret ønsket å avskjedige Afsar fordi de mente han ikke var kvalifisert, hadde manglende levering av resultater, manglende rapportering og dårlig omdømme. I granskingsrapporten heter det at flere av påstandene ikke kan dokumenteres.

– Jeg er glad for at konklusjonen viser at kritikken mot meg var usaklig og mer personlig enn hva som er vanlig i en personalsak, sier han.

To av dem som trakk seg fra styret, Basim Ghozlan i Rabita-moskeen og Arshad Jamil i Islamic Cultural Center, sier de tar rapporten til etterretning.

