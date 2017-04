Gutt (10) i god behold etter at han stakk fra politiet

– Vi kan med glede melde at han er funnet i god behold på et garasjetak i sitt nabolag, opplyser Østfold-politiet.

Vitner så to unge gutter løpe fra stedet etter at to bilvrak ble påtent i nærheten av Fredrikstad søndag kveld. En av guttene holdt seg skjult for politi og pårørende et par timer etter hendelsen, men har nå altså kommet til rette.

– Han er helt sikkert livredd, for han skjønner at han har gjort noe galt, sa operasjonsleder Terje Marstrand til NTB mens leteaksjonen var i gang.

Brannene guttene startet, har ikke ført til noen store skader.

– Det kan se ut som om de har helt litt spillolje på vrakene og tent på. De har herjet og grist litt. Litt i overkant av hva angår guttestreker, men skadeomfanget er ikke alvorlig, sier operasjonslederen.

