Venstre går inn for tredeling av foreldrepermisjonen

Som første parti kunne Venstre gått inn for å dele foreldrepermisjonen i to, men tilhengerne av tredeling vant fram under landsmøtet i Ålesund lørdag.

Venstre opprettholder dermed sitt ønske at foreldrene skal få 15 uker hver av permisjonen, mens 16 uker skal fordeles fritt.

Likedeling

Landsmøtet vedtok imidlertid et punkt om at fordelingen av de 16 ukene skal skje med likedeling som utgangspunkt.

Venstre sier også nei til at de ikke skal være tillatt å motivere foreldre økonomisk til ikke å ta ut permisjon.

Også på fjorårets landsmøte stemte et flertall ned forslaget om en todeling av foreldrepermisjonen.

Sentralstyremedlemmene Guri Melby og Sveinung Rotevatn var blant mindretallet i programkomiteen som har kjempet for en todeling.

– Langt unna likestilling

– Vi er langt unna likestilling i Norge, og foreldrepermisjonen er en viktig grunn til det, sa Rotevatn til landsmøtet i Ålesund.

Forkjemperne for tredeling argumenterte med at todeling er et godt prinsipp.

– Men prinsipper er ikke alltid forenlig med det praktiske liv, sa Anders Bergsaker fra Oslo Venstre.

Abid Raja, som har gått hardt inn for en tredeling, mener ordningen ivaretar en god balanse.

– Det opprettholder både fleksibilitet og frihet i familienes liv, sa Raja, som selv er fembarnsfar.

