Tenåringsgutter moderat skadd i MC-ulykke i Halden

Politiet meldte først at de to ble alvorlig skadd i ulykken fredag kveld, men lørdag morgen sier politiet at de har moderate skader.

–Det har gått bedre enn man kunne frykte, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til VG.

Operasjonsleder Terje Marstad sa at de ville blitt fløyet til sykehus om det hadde vært flyvær. Den ene ble kjørt til Ullevål og den andre til Sykehuset Østfold på Kalnes.

Politiet i Østfold meldte om ulykken ved 22.30-tiden fredag kveld. Den skjedde ved Mjølnerød nær Rokkeveien. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent.

