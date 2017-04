Sømme Hammer vant IR-prisen 

Anne Hege Simonsen delte ut prisen i forbindelse med SKUP-konferansen. Hammer får spesielt prisen for Brennpunkt-dokumentaren "Talibanistan", skriver Medier24.

Hammer var nominert med tre bidrag. I juryens begrunnelse står det at bidragene samlet "viser resultatet av en modig og standhaftig tilstedeværelse under særdeles vanskelig arbeidsforhold."

VG fikk hederlig omtale og to diplomer. Det ene til Rune Thomas Ege, Helge Mikalsen, Sondre Nilsen og Dan Kåre Engebretsen for prosjektet "Festning Europa", mens avisas utenriksredaksjon fikk diplom for dekningen av Syria og Irak.

Nationens Hilde Havro, Eva Undheim, Hans Bårdsgråd og Astrid Dypvik fikk hederlig omtale og IR-diplom for prosjektet "Kven skal eige jorda".

(©NTB)