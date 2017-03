Rusbrukerorganisasjoner ber om medisin, ikke heroin

Høyres landsmøte vedtok å åpne for bruk av heroin i rusbehandling, og Arbeiderpartiets landsmøte senere i måneden kan gjøre det samme. Men brukere og fagfolk mener det ikke er heroinbehandling som burde prioriteres, skriver Klassekampen.

– Vi ønsker at politikerne prioriterer og utvider hvilke medikamenter som kan brukes i legemiddelassistert rehabilitering, heller enn å henge seg opp i heroinassistert behandling, sier Ronny René Nielsen i organisasjonen A-Larm.

A-Larm, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Pro-Lar, Marborg, Lar-Nett og Nettverk av uavhengige brukerstemmer innen rus og psykisk helse møtte fredag Stortingets helsekomité for å fremme krav om styrking av behandling gjennom legemiddelassistert rehabilitering (Lar). Foreningen for human narkotikapolitikk stiller seg ikke bak kravet.

I en rapport fra februar skriver Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) at krav om heroinassistert behandling i hovedsak kommer fra politiske partier og mediene, ikke fra behandlingsstedene eller alle brukerorganisasjonene. Serafs konklusjon er at de fraråder forsøksprosjekt med heroinassistert behandling, men Arbeiderpartiets landsmøte kommer til å avgjøre om det er politisk flertall for et slikt forsøk.

–Vi vil ikke la moralisme komme i veien for å sikre pasienter de medisinene de trenger, om det så er heroin, sier ruspolitisk talsperson Ruth Grung i Arbeiderpartiet.

