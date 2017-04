Oljedrama på Venstres landsmøte – sier nei til 24. runde

Partiet var nærmest delt på midten i spørsmålet på landsmøtet i Ålesund under den første stemmegivningen lørdag. Da falt forslaget om å stoppe utlysningen av flere letelisenser og ikke gjennomføre en 24. konsesjonsrunde med 109 mot 108 stemmer. To avholdt seg fra å stemme.

Men i en ny runde stemte delegatene over et revidert forslag, nemlig å åpne for nye letelisenser, men si nei til 24. konsesjonsrunde. Det forslaget fikk flertall med 124 mot 94 stemmer, til vill jubel fra Unge Venstre.

Venstre tar dermed nok et skritt bort fra Høyre og Frp. I midten av mars lyste olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) ut konsesjon på oljeleting i 102 blokker i Norskehavet og Barentshavet. Høringsfristen er satt til 2. mai.

Vil bremse

Det er særlig yngre krefter i Venstre som vil bremse oljeletingen.

– 24. konsesjonsrunde er et skudd i blinde. Dette handler om Norge i 2030, i 2040 og 2050. Skal vi sitte her og utrede en politikk for en framtid vi ikke vet noe om, sa Unge Venstre-leder Tord Hustveit, til stor begeistring i landsmøtesalen i Ålesund lørdag.

Han fikk støtte av blant andre Rebekka Borsch, partiets førstekandidat i Buskerud, og Guri Melby i sentralstyret.

– Forslaget er ikke et forslag som skrur igjen oljekrana. Men det er en fot på bremsepedalen, slik at vi rekker å revidere oljepolitikken vår, sa Melby, mens Borsch fokuserte på de økonomiske sidene.

– Hvis vi sier ja til denne runden, kommer vi til å bruke et tosifret milliardbeløp på leteaktivitet i disse områdene. Problemet er at vi antakeligvis kommer til å bruke disse pengene på noe som aldri blir lønnsomt, framholdt hun.

Advarte

Partiledelsen med Trine Skei Grande og Ola Elvestuen i spissen advarte på sin side om å si nei til 24. konsesjonsrunde.

– Det er for kategorisk å si nei til 24. konsesjonsrunde. Da konkurrerer vi med de absolutt grønneste partiene. Det er viktig når vi nå skal inn i en valgkamp at vi også har næringen med oss, framholdt Elvestuen.

Grande minnet på sin side landsmøtet på hva som står i den opprinnelige programformuleringen om at "letelisenser ikke kan tildeles dersom det ikke er klimamessig, miljømessig og økonomisk bærekraftig innenfor rammene av Parisavtalen".

