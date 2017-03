Siktelsen mot Oslo-advokat nok en gang utvidet

– Siktelsen mot Mirmotahari er utvidet til å gjelde drapstrusler, grov hvitvasking, grov menneskesmugling, oppbevaring av uregistrerte våpen og momsbedrageri, sier politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo-politiet som er påtaleansvarlig i saken til VG. Han ønsker ikke å kommentere siktelsene ytterligere fordi politiet er i starten av etterforskningen av disse forholdene.

Mirmotahari ble pågrepet og varetektsfengslet i midten av juni i fjor. Bakgrunnen var at det ble kjent at han ba en torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer i forkant av en rettssak. Siktelsen mot ham er blitt utvidet en rekke ganger, sist i begynnelsen av februar. Da ble advokaten siktet for å ha inngått en avtale om å drepe en torpedo, den samme mannen som han spurte om å kidnappe voldtektsofferet.

I februar flyttet politiet advokaten fra Sarpsborg fengsel til Ila fengsel i Bærum i Akershus.

