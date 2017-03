Mann dømt for drap på kona

I november i fjor ble mannen fra Gran på Hadeland kjent skyldig i Gjøvik tingrett for drap og dømt til tolv års ubetinget fengsel. Han anket dommen, men lagmannsretten fant ham igjen skyldig torsdag, skriver Aftenposten. Aktor Jo Christian Jordet la i lagmannsretten ned påstand om at mannen dømmes til 13 års forvaring.

– Dette er den samme påstanden som jeg la ned i tingretten, sier Jordet. Mannens forsvarer Harald Stabell mener lagmannsretten burde slå av seks måneder av straffen fra tingretten.

Ifølge dommen fra Gjøvik tingrett døde den 42 år gamle kvinnen momentant etter å ha blitt skutt fra en halv meters hold lørdag 9. januar i fjor. Dagen før drapet skal kona ha gitt ektemannen beskjed om at hun ville skilles. I sin forklaring har mannen sagt at rifleskuddet gikk av som følge av uforsiktig omgang med skytevåpen. Eidsivating lagmannsrett fastslår at 52-åringen hadde til hensikt å drepe kona.

