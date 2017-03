En av tre mener det drikkes for mye i jobbsituasjoner 

–Dette er et klart varsku til alle bedriftsledere, som har et spesielt ansvar for alkoholkulturen på arbeidsplassen. Det er kanskje på tide at man finner på noe annet på kick-off arrangementer og julebordene enn å dele ut gratis drikkebonger, sier fagdirektør Kari Lossius ved stiftelsen Bergensklinikkene til Dagbladet.

Spørreundersøkelsen Helsepolitisk barometer viser at 38 prosent mener det drikkes for mye i jobbrelaterte situasjoner, og av disse er 28 prosent i arbeid. Andelen kvinner som svarer bekreftende på spørsmålet er 43 prosent, og det er de eldre og yngre som mener det er for mye drikking – i gruppen personer mellom 45 og 59 år er andelen kun 29 prosent.

Ifølge avisen er rundt en firedel av all alkoholkonsum i Norge jobbrelatert.

