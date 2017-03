24-åring innrømmer å ha forvoldt farens død

Forsvarer Rolf Christensen sier til NRK at den siktede 24-åringen skal ha innrømt å ha forvoldt farens død, men at det i dette ikke ligger noen erkjennelse av straffskyld.

–Han er sterkt preget av det som har skjedd, sier forsvareren.

Mannen i 60-årene døde etter en voldshendelse på Steinkjer torsdag. Hans 24 år gamle sønn er pågrepet og foreløpig siktet for forsettlig drap, opplyste politiet på en pressekonferanse på Steinkjer i Nord-Trøndelag torsdag kveld. 24-åringen framstilles for varetektsfengsling fredag i Inntrøndelag tingrett.

Torsdag kveld snakket siktede først med en psykiater, for så å bli avhørt av politiet. Avhøret varte i et par timer.

Døde av skadene

Politiet i Trøndelag fikk melding om at en mann var alvorlig skadd etter en voldshendelse i et boligfelt i nærheten av Steinkjer sentrum klokken 14.14 torsdag ettermiddag. Politistasjonssjef Snorre Haugdahl sa på pressekonferansen at politiet ankom stedet seks minutter senere.

Mannen i 60-årene fikk nødhjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde, og han døde av skadene han var påført. Haugdahl sier politiet har kontroll på det antatte drapsvåpenet.

Etter det Trønder-Avisa får opplyst, mener politiet at avdøde ble slått i hjel med en stump gjenstand.

Sterkt preget samfunn

Haugdal omtaler saken som en familietragedie som har rammet mange.

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) i Steinkjer forteller at naboer og kommuneansatte er sterkt preget av voldsepisoden.

– Jeg tror alle i Steinkjer er ganske sjokkert over at dette har skjedd, sier Gram til NRK.

Selve voldshandlingen skjedde ute på gata i et boligfelt sør for Steinkjer sentrum, og 24-åringen ble pågrepet på stedet. Pårørende er varslet, og kommunens kriseteam er iverksatt for familien, naboer og forbipasserende.

