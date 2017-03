Økokrim etterforsker Olsø-saken

Etterforskningen settes i gang etter anmodning fra statsadvokat Bjørn Kristian Soknes i Trøndelag og i samråd med politimesteren i Trøndelag. Mistanken gjelder ifølge Økokrim påvirkningshandel i forbindelse med et utbyggingsprosjekt i Trondheim som ble politisk behandlet 2015.

– Etterforskningen er i en tidlig fase, og vi vil ikke kommentere eller bekrefte ytterligere detaljer knyttet til saken, sier statsadvokat Helene Bærug Hansen hos Økokrim.

Omregulerte grøntområde

Selskapet Staur, der Ap-politiker Rune Olsø er ansatt, inngikk en avtale med en utbygger til 6 millioner kroner for å sikre at grøntområdet Kystad på Byåsen ble omregulert til boligområde. Saken dreier seg om hvorvidt Olsø som rådgiver i Staur opptrådte utilbørlig i forbindelse med reguleringssaken.

Kommuneadvokaten i Trondheim mener det "ikke kan utelukkes" at straffebestemmelsene om påvirkningshandel er overtrådt, noe Olsø selv avviser på det mest bestemte.

Anmeldes av formannskapet

42 år gamle Olsø var inntil han trakk seg i midten av mars påtroppende leder av det nye Trøndelag Ap.

– Om det startes en etterforskning, betyr det ikke at det er skjedd noe ulovlig, men at det finnes rimelige grunner til å undersøke om det kan foreligge et straffbart forhold, sa statsadvokat Soknes til Adresseavisen tidligere i mars.

Et enstemmig formannskap i Trondheim vedtok fredag å levere inn anmeldelse i Kystad-saken. Anmeldelsen omhandler "mistanke om straffbart forhold begått i tilknytning til bystyrerepresentant Rune Olsøs oppdrag om å yte bistand til Kystad Vestra AS og Prora Holding Utvikling AS", skriver Adresseavisen.

