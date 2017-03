Venstre-politikere reagerer på Grandes Frp-trussel

– Det kom aldeles som lyn fra klar himmel at vi etter valget skal finne en sak som kan spenne bein på Frp og en ny blåblå regjering. Mange i Venstre mener dette er en håpløs strategi, men ikke så mange vil si det utad, sier Venstres Abid Raja til VG. Han forteller at reaksjonene internt har vært sterke, men at folk biter det i seg.

– Det er svært uklokt å annonsere seks måneder i forveien at vi skal kaste Frp og Høyre ut av regjering, for så å tre inn selv, sier han til Dagbladet.

Venstre-ordfører Alfred Bjørlo i Eid kommune i Sogn og Fjordane sier han ikke kjenner seg hjemme i Grandes strategi.

– Dette med å true med å kaste en regjering for å tvinge seg selv inn – det er en strategi som jeg tror man skal være forsiktig med, sier han til VG.

Venstre har landsmøte i Ålesund til helgen, og der vil nok også kampen mot sperregrensa sette sitt preg. Et gjennomsnitt av meningsmålingene i mars viser at Venstre ligger under sperregrensen med 3,9 prosent, og i en ny måling fra Vårt Land i slutten av mars faller Venstre helt ned til 2,7 prosent.

