Tidligere Intex-styreleder korrupsjonsdømt igjen

Den 58 år gamle mannen sier til Finansavisen at også denne dommen vil ankes, noe hans advokat bekrefter.

– Han er overrasket over og uenig i kjennelsen fra juryen. Vi tror særlig en anke over korrupsjonsspørsmålet, som reiser helt nye problemstillinger, vil ha gode muligheter for behandling, sier advokat Bjørn Stordrange.

I lagmannsretten ble han kjent skyldig for grov korrupsjon, markedsmanipulasjon og selvvasking, som ifølge avisen er hvitvasking på egne vegne. Han ble også dømt for å ha tilskyndet, gitt ulovlige råd og brutt taushetsplikten med innsideinformasjon.

Mannen ble dømt til fire års fengsel i tingretten. Lagmannsrettens dom kommer først om noen uker, men statsadvokat Henrik Horn la ned påstand om 6,5 års fengsel, inndraging av 6,4 millioner kroner og tap av retten til å være primærinnsider i et børsnotert selskap for alltid.

(©NTB)