Sp klarte ikke å hindre pressekonferanse om industrimeldingen

Først fredag – dagen etter den tillyste pressekonferansen på Herøya – vil industrimeldingen bli lagt fram i statsråd og innholdet i sin helhet bli kjent for allmennheten.

– Opposisjonen vil i den offentlige debatten etter presentasjonen være helt prisgitt regjeringens utvalg av informasjon. Senterpartiet krever at regjeringen stopper pressekonferansen, sier leder Geir Pollestad (Sp) i næringskomiteen på Stortinget til VG.

Fikk ikke støtte

Kravet fra Pollestad ble diskutert under møtet i Stortingets presidentskap torsdag formiddag. Der ble brevet "tatt til orientering", som det heter. Fra Stortingets side å forsøke å stanse regjeringens pressekonferanse, kom ikke på tale.

– Det er to forskjellige statsmakter, dette. Hvordan regjeringen velger å publisere sine saker, må regjeringen selv bestemme, sier Marit Nybakk.

Hun tilføyer at det i en tidligere periode gikk brev fra presidentskapet til regjeringen hvor det ble anmodet om at stortingsrepresentanter så langt som det er mulig må få innsyn i regjeringsdokumenter de skal behandle, før de blir offentliggjort på annet vis.

– Enhver regjering – uavhengig av politisk farge – bør skjerpe seg, slik at stortingsrepresentantene så langt det er mulig, får tilgang til dokumentene de trenger så tidlig som mulig, sier hun.

Geir Pollestad mener Erna Solberg fikk en "pekefinger" fra Stortinget.

– Jeg forventer at statsministeren tar inn over seg pekefingeren fra Stortinget og sørger for å slutte med disse planlagte og åpne lekkasjene. Om ikke vil Senterpartiet ta dette opp på ny, sier han til NTB.

Skjer ofte

Nybakk sier lekkasjer fra regjeringen i forbindelse med løpende saker skjer ofte og ikke er noe som bare er forbundet med dagens regjering.

– Stortinget kan ikke hindre regjeringen i å reklamere for sakene de jobber med. Men man kunne jo tenke seg at regjeringen hadde statsråd en gang til i uka, framfor at alt kommer samtidig på fredager, sier hun.

LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen mener regjeringens håndtering av industrimeldingen er del av en uheldig praksis som er innført.

– Statsråden legger fram godbitene i en pressekonferanse dagen før meldingen går i statsråd. Da får regjeringen oppmerksomhet om alt det den er fornøyd med, og unngår kritikk for det meldingen mangler. Det er uryddig, sier han til NTB.

