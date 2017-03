Rivertonprisen til Torkil Damhaug igjen

Denne prisen betyr veldig mye for meg. Å få Rivertonprisen er stort, men å få den andre gang er enda større. Det betyr at juryen mener jeg har utviklet meg, sier en strålende glad Damhaug i en kommentar til NTB.

– Det kjennes som en stor lettelse, en veldig stor anerkjennelse, legger han til.

Damhaug ble hedret med Rivertonprisen også i 2011, da for romanen "Ildmannen".

Torkil Damhaug er utdannet lege. Han debuterte med "Flykt, måne" i 1996 og har siden gitt ut flere romaner.

Rivertonprisen tildeles årets beste norske kriminallitterære verk. Årets pris ble kunngjort torsdag.

De nominerte denne gang var, i tillegg til Damhaug, Karin Fossum for "Hviskeren", Unni Lindell for "Jeg vet hvor du bor", Chris Tvedt for "Den som forvolder en annens død", og Bjørn Olav Nordahl for "Dødvinkel".

