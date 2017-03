Offiser dømt for uønsket seksuell handling mot lærling

Mannen, som er i begynnelsen av 40-årene, dømmes til 60 dagers fengsel, viser dommen fra Romsdal tingrett.

Offiseren sto tiltalt for flere seksuelle tilnærmelser mot en da 18 år gammel lærling på et hotellrom under et seminar i Møre og Romsdal, skriver TV 2. Han var på rommet med henne og en annen ung kvinne, som også var lærling. 18-åringen ga beskjed flere ganger om at hun ikke ønsket seksuell omgang med sjefen, men likevel dro han av henne undertøyet, befølte henne og tvang henne til å ta på kjønnsorganet hans.

Mannens kolleger ble varslet og de kom til hotellrommet hvor offiseren var naken og i samme seng som de to kvinnene.

Han ble tiltalt for seksuell handling med noen som ikke samtykket til det mot den ene, og for å ha utøvd vold mot den andre lærlingen. Han ble frifunnet for tiltalepunktet om vold, men retten var enstemmig i at han skulle dømmes for den seksuelle handlingen. Mannen erkjente å ha foretatt seksuelle handlinger, men nektet straffskyld fordi han mener 18-åringen samtykket.

