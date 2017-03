Mann i 60-årene døde i slåsskamp i Steinkjer 

Politiet i Trøndelag fikk torsdag klokka 14.14 melding om at en mann var alvorlig skadd etter en voldshendelse i et boligfelt i nærheten av Steinkjer sentrum.

I en pressemelding torsdag ettermiddag opplyser politiet at en mann i 60-årene fikk nødhjelp på stedet, men at livet ikke sto til å redde, og mannen døde av skadene han var påført.

En 24 år gammel mann er pågrepet og foreløpig siktet for forsettlig drap. Han er framstilt for lege og skal etter planen avhøres i løpet av kvelden. Politiet opplyser at den siktede og den avdøde er i nær relasjon til hverandre.

Ifølge Trønder-Avisa rykket to politipatruljer og to ambulanser ut, og politiets krimteknikere kom til stedet like etter klokka 15. Politiet har startet vitneavhør.

Politiet har varslet en pressekonferanse klokka 18 på Steinkjer. Politiet vil ikke kommentere saken overfor NTB før de møter pressen.

