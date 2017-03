Ingen skadd da tre biler ble tatt av snøskred i Troms

Klokken 10.27 fikk Troms politidistrikt melding om at det hadde gått et skred over E8 i Lavangsdalen, snaut 30 minutter fra Tromsø sentrum.

Skredet er 200 meter langt og 2 meter dypt. Først ble det meldt at skredet hadde tatt minst to biler. Litt senere ble det klart at det dreide seg om tre biler: en personbil, en minibuss og en trailer.

Politiet hadde telefonkontakt med personene i to av bilene som var såpass begravd at de ikke kom seg ut. Ved 11.30-tiden får NTB opplyst at samtlige personer er reddet ut av bilene og fraktet bort fra skredområdet. Hvor mange som er reddet ut, er ikke kjent.

– Ikke skadd

– De er ikke skadd, sier operasjonsleder Steinar Gudmundsen i Troms politidistrikt. Han legger til at det var personene i bilene som varslet politiet om raset.

En av dem som ble tatt av skredet var Odd-Ivar Chruickhank (57). Han forteller VG om en skremmende opplevelse da snømassene dekket bilen hans.

– Jeg dekket ansiktet. Hele bilen ristet. Jeg fryktet at snøen ville knuse bilruten på passasjersiden. Heldigvis skjedde ikke det, sier han.

57-åringen ble berget ut av en brøytebilsjåfør som klarte å knuse ruten på bilen så han kunne krabbe ut.

Etter hundesøk i området opplyser politiet at de er helt sikre på at ingen flere er tatt av skredet.

På grunn av fortsatt stor skredfare blir hele Lavangsdalen nå evakuert og sperret for trafikk.

Stengt

E8 mellom Tromsø og Nordkjosbotn er stengt inntil videre. Omkjøring går via fylkesvei 294, men større kjøretøyer kan ikke bruke veien.

Ifølge varsom.no er det stor snøskredfare i området, faregrad 3 på en skala som går til 5, etter at det har falt store snømengder i Troms den siste uken.