Forsvaret tapte arbeidsrettssak om vedlikehold av F-35

De første F-35-flyene ankommer Norge til høsten. Luftforsvaret ønsket opprinnelig at Fellesforbundets medlemmer som skulle jobbe med flyene, måtte undertegne en kontrakt som ga dem en lavere militær rang.

Fellesforbundet protesterte og brakte saken inn for Arbeidsretten fordi denne løsningen betød at de ansatte kunne lønnes etter en annen tariff og at forbundet fryktet at det ville bety at kun militære teknikere ville bli ansatt.

Nå skriver ABCNyheter at et flertall på fem av sju dommere har gitt LO og Fellesforbundet medhold i saken. Siden Arbeidsrettens dom ikke kan ankes er avgjørelsen endelig.

– Dommen innebærer en betydelig inngripen i forsvarssjefens styringsrett over egen organisasjon, og Forsvarsdepartementet er overrasket over resultatet, sier Marita Hundershagen, seniorrådgiver i Forsvarsdepartementets kommunikasjonsavdeling.

– Hadde staten og Forsvaret vunnet fram med sitt syn, ville det vært kroken på døra for sivilt ansatte fagarbeidere innen kort tid, mener forbundssekretær Tor Schwenke i Fellesforbundet.

