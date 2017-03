Usikkerhet i KrF om offentliggjøring av terrorrapport

KrFs stortingsgruppe diskuterte saken onsdag, men fant at de trenger mer tid før de vil konkludere i saken.

Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen vil be Stortinget overprøve regjeringens hemmeligstempling av en rapport om terrorsikring. Utfallet avhenger av KrF.

– Vi ønsker ikke å la oss presse, men bruke den tid vi mener vi trenger for å vurdere konsekvensene av et slikt forslag. Det er viktig for oss å se saken i lys av mulige konsekvenser for behandling av tilsvarende saker framover med skiftende mindretalls- og flertallsregjeringer, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan til NTB.

– Store konsekvenser

Grøvan sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Dette er en sak med store konsekvenser for maktfordelingsprinsippet mellom Storting og regjering. Det vil være parlamentarisk historie om vi går for å gi Stortinget rett til å overprøve regjeringens vurdering med hensyn til sikkerhetsklarering, understreker han.

Partileder Knut Arild Hareide har sagt han er skeptisk til offentliggjøring av rapporten.

– Det sitter langt inne å gå til avgradering, altså å gjøre denne rapporten åpen. For det første er ikke dette Stortingets ekspertise. For det andre vil det være en ny konstitusjonell praksis dersom vi åpner for en særlov. Vi er bekymret for hva konsekvensen av en slik ny praksis vil være, sier Hareide til NRK.

Han understreker at KrF har stilt spørsmål ved hemmeligstemplingen av rapporten.

Lekket til DN

Kontroll- og konstitusjonskomiteens flertall skrev parlamentarisk historie tirsdag ved å oppfordre Stortinget til å overprøve regjeringens beslutning om å hemmeligholde et sammendrag fra Riksrevisjonen. Sammendraget handler om politiets og Forsvarets mangelfulle evne til å forsvare sentrale bygninger og infrastruktur i en krisesituasjon.

Høyre, Fremskrittspartiet og KrF stemte imot under tirsdagens møte i kontrollkomiteen. De tre partiene har flertall og kan blokkere en særlov dersom et slikt forslag kommer til avstemning i Stortinget.

Den graderte rapporten ble lekket til og omtalt i Dagens Næringsliv forrige uke. Det skjedde kort tid etter den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen om svikten Riksrevisjonen har påpekt i arbeidet med sikkerhet og beredskap i kjølvannet av 22. juli-angrepene.

(©NTB)