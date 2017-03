Nationaltheatret i kritisk dårlig stand

–Forfallet blir bare større fra dag til dag, og det samme gjør utgiftene for å holde bygget i forsvarlig stand, sier styreleder Anne Enger til Klassekampen.

Hun sier det er pinlig for alle partier og kulturministre, inkludert henne selv, at praktbygget er i så stort forfall at fasaden nylig måtte sikres for å unngå at forbipasserende blir skadd. Enger var kulturminister på slutten av 90-tallet, og nå har hun bedt om et møte med dagens kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) for å sikre at oppussingen kommer i gang så raskt som mulig. Kulturdepartementet bekrefter at styret ved teateret vil bli invitert til møte innen kort tid.

Heidi Goldmann, lokal tillitsvalgt for Norsk Skuespillerforbund, forteller at de som jobber på huset merker forfallet daglig.

–Det lukter vondt, garderobene er bråkete og ventilasjonen dårlig. Malingen flasser av, trekket på stolputene revner. I rørene er det blitt funnet døde rotter, og snart lurer vi på om vi får lyskasterne i hodet mens vi er på scenen, sier hun.

