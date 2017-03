Tiltalte for Galina-drapet nektet straffskyld

26-åringen fra Hedmark møtte i Oslo tingrett tirsdag formiddag.

– Han er trist for det drapet som har skjedd, og han gruer seg også for egen del for det som foregår her, sa forsvarer Joar Berg Henjum i sin innledning.

Mor og bror i retten

Den dreptes mor og bror er til stede under rettssaken. Moren reagerte kraftig på forsvarerens utsagn og tok seg til ansiktet – etter å ha sittet og sett på den tiltalte den første timen av saken.

Tirsdag står også den tiltaltes egen forklaring på programmet.

– Jeg tror ikke jeg vil det, svarte 26-åringen på spørsmål fra dommer Anniken Nygaard Ottesen om han er ville til å avgi forklaring.

Han sa seg imidlertid villig til å svare på spørsmål.

Drapet skjedde 16. desember 2015 på Tomtekaia i Oslo. Sandeva, som var prostituert, ble funnet drept i sin egen bil på Bispekaia dagen etter.

Hevdet nødverge

Allerede etter pågripelsen innrømmet mannen å ha drept den bulgarske kvinnen, men han har hele tiden nektet straffskyld. Han har hevdet drapet skjedde i nødverge da Sandeva krevde mer betalt enn avtalt og ble sint.

Ifølge tiltalebeslutningen knivstakk 26-åringen Sandeva minst 30 ganger i overkroppen og på halsen slik at livsviktige indre organer ble skadd. "Hun døde etter kort tid av forblødning", står det i tiltalen fra statsadvokaten i Oslo.

Rettssaken er berammet til å vare til 6. april, og det er kalt inn til sammen 37 vitner.

(©NTB)