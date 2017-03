Tenåring dømt for voldtekt av kjæresten

En enstemmig Gulating lagmannsrett har dømt gutten til 410 timers samfunnstjeneste, som er i tråd med aktors påstand. Han ble også dømt til å betale jenta 150.000 kroner i oppreisningserstatning, skriver Bergens Tidende.

Tingrettsdommen ble avsagt under dissens. Mens de to meddommerne mente at gutten måtte frifinnes, mente fagdommeren at dette var et klart overgrep. I lagmannsretten var alle de tre fagdommerne og fire meddommerne enige i at gutten måtte dømmes.

Lagmannsretten mener gutten, som var 15 år da overgrepet skjedde, "handlet forsettlig ved sin bevisste maktbruk for å oppnå samleie gjennom å overvinne hennes motstand".

